A facut valuri * Un titular al lui Dinamo, fotografiat pe strazile din Bucuresti in tricoul altei echipe din Superliga

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 03 iunie 2024, 09:20 / Actualizat luni, 03 iunie 2024 09:29Costin Amzar (20 de ani), fundasul stanga titular al lui Dinamo, a fost fotografiat pe strazile din Bucuresti purtand tricoul celor de la Farul.Costin Amzar a fost unul dintre oamenii de baza ai lui Dinamo in acest sezon, cu 36 de aparitii in dreptul lui, 33 in campionat (cu tot cu meciurile de baraj), 3 in Cupa Romaniei.Tanarul fundas stanga, care in iulie va implini varsta de 21 de ani, ... citește toată știrea