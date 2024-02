A fost dat afara de la echipa, dupa doar 9 minute jucate in 2024 * "Mult succes in viitoarele aventuri!"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat marti, 13 februarie 2024, 13:40 / Actualizat marti, 13 februarie 2024 13:49UTA Arad a anuntat ca a renuntat la serviciile lui Reagy Ofosu (32 de ani, extrema stanga), fost jucator la FC Botosani si Universitatea Craiova, dar care in ultima perioada nu mai intra aproape deloc in planurile lui Mircea Rednic.Transferat in septembrie 2023 la Arad, Ofosu a prins doar 8 meciuri la UTA, in Superliga, formatie pentru care a inscris un singur gol.De la ... citește toată știrea