A fost executie in direct! FC Hermannstadt s-a distrat cu Dunarea Calarasi la primul lor meci oficial din 2022

FC Hermannstadt n-a avut nicio emotie in meciul cu Dunarea Calarasi, impunandu-se pe teren propriu, la Medias, duminica seara, cu scorul de 6-0. A fost 2-0 la pauza si alte patru reusite in partea secunda a intalnirii care a contat pentru etapa a 17-a a Ligii 2, prima programata in 2022 si antepenultima a sezonului regular.Biceanu si Paraschiv au debutat cu gol la FC HermannstadtScorul l-a deschis Ionut Biceanu in minutul 13 si a fost majorat de Daniel Paraschiv in minutul 25, doi dintre cei ... citeste toata stirea