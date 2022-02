Chelsea a invins in semifinale echipa saudita Al Hilal, scor 1-0. Golul a fost marcat de Lukaku, in minutul 32.A fost stabilita finala Cupei Mondiale a Cluburilor. Chelsea o va infrunta pe Palmeiras In cealalta semifinala, marti, Palmeiras (Brazilia) s-a impus cu 2-0 in fata echipei egiptene Al Ahly. Echipa din America de Sud s-a impus in fata Al Ahly, campioana Africii, gratie golurilor marcate de Rafael ... citeste toata stirea