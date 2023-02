"A fost un meci ciudat" * Concluziile lui Mutu: "Asta ne-a turnat plumb in picioare"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat vineri, 10 februarie 2023, 22:30 / Actualizat vineri, 10 februarie 2023 22:44Rapid - FCU Craiova 1-2 | Adrian Mutu, tehnicianul giulestenilor, a vorbit la final despre importanta golului marcat de Juan Bauza in secunda 45."A fost un meci dificil, a fost o seara ciudata, am inceput prost jocul, am primit gol in secunda 45 si asta ne-a turnat plumb in picioare. Ne-a luat minute bune sa ne revenim, am incercat sa egalam, am atacat, dar nu ne-a iesit. N-a ... citeste toata stirea