Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 28 august 2023, 21:39 / Actualizat luni, 28 august 2023 21:50Antrenorul Ionut Badea (47 de ani), in prezent analist TV, considera ca plecarile in masa de la FCSB ar putea fi de bun augur pentru David Miculescu (22).Cumparat de FCSB in vara lui 2022 cu 1,7 milioane de euro, David Miculescu nu a reusit sa se impuna ca titular in echipa ros-albastra.Unul dintre motive este reprezentat de concurenta acerba din atacul vicecampioanei, FCSB avand pana ... citeste toata stirea