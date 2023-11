Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 08 noiembrie 2023, 18:19 / Actualizat miercuri, 08 noiembrie 2023 18:31Marius Sumudica (52 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a vorbit la superlativ despre fundasul stanga brazilian Junior Morais (37), adus gratis de la Rapid in luna septembrie.Dupa 2 ani la Rapid, Junior Morais a revenit in Turcia, la Gaziantep, unde mai evoluase in perioada 2019-2021.In cele doua luni de la revenirea in Turcia, Junior a jucat 7 meciuri, toate in campionat, ... citeste toata stirea