A impresionat pe toata lumea in FCSB - Craiova: "E extraordinar, poate juca oriunde"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat luni, 10 martie 2025, 09:03 / Actualizat luni, 10 martie 2025 09:03Fostul fundas central Marius Baciu (49 de ani) a remarcat prestatiile bune reusite de Juri Cisotti (31), mijlocasul celor de la FCSB, si a scos in evidenta capacitatea italianului de a-si face bine treaba in mai multe zone ale terenului.Venit in iarna de la Otelul Galati, Juri Cisotti a devenit rapid unul dintre oamenii importanti de la FCSB. Acesta a fost integralist in victoria ... citește toată știrea