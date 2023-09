Articol de GSP - Publicat vineri, 29 septembrie 2023, 13:13 / Actualizat vineri, 29 septembrie 2023 15:44La doar patru luni de la inaugurarea arenei Chindiei, in Targoviste a inceput construirea unui nou stadion. Noua investitie va fi de aproximativ 50 de milioane de euro. Primele utilaje au aparut deja in zona si au inceput sa niveleze locul.Reabilitarea stadionului "Eugen Popescu" a coincis cu retrogradarea Chindiei Targoviste in esalonul secund. In cele patru sezoane petrecute in Liga 1, ... citeste toata stirea