A luat calea strainatatii si a renuntat la fotbal, desi din vara putea juca in Liga 2. Un fotbalist din Liga 3 s-a retras si a plecat la munca in afara tarii

Fundasul de 28 de ani Cezar Strat a decis sa renunte la fotbal, pentru a merge la munca in strainatate. A hotarat sa rezilieze contractul cu divizionara a treia CSM Bacau si sa inceapa un nou capitol in viata sa. Asta desi clubul din Bacau viseaza cu sanse reale la promovarea in Liga 2.CSM Bacau este pe locul 2 in play-off-ul Seriei 1 din Liga 3, cu 32 de puncte, la trei puncte de locul 1, Bucovina Radauti, si cu trei lungimi peste locul 3, Stiinta Miroslava.Cezar Strat, de la CSM Bacau, a ... citește toată știrea