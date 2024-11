"A luat in calcul si varianta retragerii" * Anunt major despre Simona Halep!

Articol de Maria Olteanu - Publicat miercuri, 27 noiembrie 2024, 11:21 / Actualizat miercuri, 27 noiembrie 2024 11:48Simona Halep (33 de ani) a avut un an 2024 complicat, dupa revenirea in circuit, a jucat putin, a castigat un singur meci, dar este pregatita sa urce in ierarhia WTA in lunile urmatoare. Fostul ei antrenor, Adrian Marcu, considera ca 2025 va fi un an "crucial" pentru fostul lider.Acesta este convins ca Halep isi cunoaste foarte bine coprul si va fi prima care va hotari cand ... citește toată știrea