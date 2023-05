Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 20 mai 2023, 14:26 / Actualizat sambata, 20 mai 2023 14:37Antrenorul lui Progresul Spartac, Andrei Erimia, a schimbat portarul in ultimul minut al prelungirilor, 120, chiar inainte de loviturile de departajare. L-a introdus pe Wynney Boison, dar goalkeeperul spaniol nu a aparat niciun penalty, iar Metaloglobus a ramas in Liga 2!Dupa 1-1 in turul jucat la Clinceni saptamana trecuta, Progresul Spartac a avut postura de echipa gazda in partida ... citeste toata stirea