Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 26 septembrie 2023, 09:39 / Actualizat marti, 26 septembrie 2023 10:12

Adrian Harlab, fost jucator si antrenor la FC Brasov a murit la 75 de ani, din cauza unei boli necrutatoare.

Adrian Harlab a fost un nume de legenda in istoria fotbalului brasovean. In ultimele luni, acesta a avut mari probleme de sanatate, potrivit Monitorul Expres.

A murit Adrian Harlab

Fost fundas dreapta, Adrian Harlab a jucat la Steagul Rosu Brasov in anii 70. Ulterior,