A murit Akebono, primul campion de sumo nascut in afara Japoniei

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat joi, 11 aprilie 2024, 12:53 / Actualizat joi, 11 aprilie 2024 13:14Akebono, pe numele sau adevarat Chad George Ha'aheo Rowan, a decedat in urma unei insuficiente cardiace, la 54 de ani, intr-un spital din Japonia.American nascut in Hawaii, Akebono a devenit primul yokozuna care nu era nascut in Japonia, adica un mare maestru al acestui sport national nipon, cel mai mare nivel pe care-l poate atinge cineva in aceasta disciplina.