Articol de Adrian Jitea - Publicat joi, 15 iunie 2023, 17:53 / Actualizat joi, 15 iunie 2023 18:25Gheorghe Dungu, fostul portar al Rapidului, a murit astazi. Avea 94 de ani.Gheorghe Dungu era cel mai varstic fost jucator al Rapidului. A aparat poarta gruparii giulestene in peste 200 de meciuri la nivelul primei ligi. Absolvent de IEFS, mai ramasese o vreme in club in calitate de antrenor al portarilor. Printre cei pe care i-a pregatit s-a numarat si Rica Raducanu.A incercat si o cariera ... citeste toata stirea