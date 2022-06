A murit Constantin Eftimescu * Fostul fotbalist si conducator de la Dinamo avea mari probleme de sanatate

Articol de GSP - Publicat sambata, 18 iunie 2022, 09:55 / Actualizat sambata, 18 iunie 2022 10:13Constantin Eftimescu a murit in aceasta dimineata, la 70 de ani.Fost portar si conducator la Dinamo, pana in vara lui 2021, Constantin Eftimescu avea mari probleme de sanatate. Acesta a fost internat de urgenta la Spitalul Militar din Bucuresti, pe 8 iunie, fiind in stare grava.Dinamo a anuntat ca in aceasta dimineata, la ora 04:00, Constantin Eftimescu a decedat.Multumim, Nea Bigi! ... citeste toata stirea