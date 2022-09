A murit fostul fotbalist Florin Hidisan

Articol de GSP - Publicat duminica, 11 septembrie 2022, 11:28 / Actualizat duminica, 11 septembrie 2022 11:38Fostul fotbalist Florin Hidisan, care se confrunta de mai bine de un an cu cancerul, s-a stins din viata la varsta de 40 de ani.Gazeta Sporturilor a prezentat situatia lui Hidisan in urma cu un an, septembrie 2021. Fostul mijlocas s-a luptat cu o forma severa de cancer la stomac, cu boala agravandu-se in perioada recenta.A murit fostul fotbalist Florin HidisanIn ultimele ... citeste toata stirea