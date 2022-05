A murit inca un fotbalist roman medaliat la Mondiale * Fost campion cu Dinamo, avea doar 59 de ani!

Articol de Viorel Tudorache - Publicat joi, 05 mai 2022, 19:24 / Actualizat joi, 05 mai 2022 19:30Fostul fotbalist Stere Sertov, campion cu Dinamo in 1983, a incetat din viata marti, 3 mai, la varsta de 59 de ani, la Spitalul Floreasca din Bucuresti.Fostul atacant suferea de diabet. Sertov este al treilea jucator medaliat cu bronz la CM U20 din Australia 1981 care a decedat in ultimii ani, dupa Decebal Balaur stins in 2018, la 56 de ani, si Mircea Bolba, care a murit anul trecut, la 59 de ... citeste toata stirea