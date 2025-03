A murit Juan Aguilera, unul dintre cei mai talentati tenismeni spanioli

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat marti, 25 martie 2025, 11:22 / Actualizat marti, 25 martie 2025 11:50Juan Aguilera, unul dintre cei mai valorosi jucatori spanioli de tenis din anii '80 si '90, a decedat azi intr-un spital din Barcelona, in urma unei suferinte indelungate, la varsta de 63 de ani.Juan Aguilera Herrera s-a nascut pe 22 martie 1962 la Barcelona, a castigat 5 turnee ATP si a urcat pana pe pozitia a 7-a in clasamentul mondial, in septembrie 1984.ATP EsIRIAC OPENEsiriac ... citește toată știrea