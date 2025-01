A murit Nicolae Oaida, fost international si castigator al Cupei Romaniei

Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 18 ianuarie 2025, 11:32 / Actualizat sambata, 18 ianuarie 2025 11:32Fostul antrenor si jucator de fotbal Nicolae Oaida a murit la varsta de 91 de ani.Fost atacant nascut comuna brasoveana Bod, Nicolae Oaida a evoluat vreme de 12 ani pentru Progresul Bucuresti, in tricoul careia a si cucerit Cupa Romaniei in 1960.Anterior transferului la Progresul a evoluat la Dinamo Brasov in sezonul 1954/1955, respectiv la Dinamo Bacau intre 1955 si 1957.A ... citește toată știrea