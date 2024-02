A murit Octavian Udriste, "parintele" metroului din Bucuresti * A condus 30 de ani sectia de rugby de la CS Rapid

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 14 februarie 2024, 09:35 / Actualizat miercuri, 14 februarie 2024 09:45Octavian Udriste, considerat "parintele" metroului din Bucuresti a murit luni, la 88 de ani. El a fost apropiat de sport, fiind presedinte al sectiei de rugby de la CS Rapid.Nascut la Timisoara pe 18 aprilie 1935, Octavian Udriste a avut un rol esential in dezvoltarea metroului bucurestean. A fost unul dintre factorii decisivi in punerea in functiune, in 1979, a metroului. ... citește toată știrea