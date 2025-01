A murit Vasile Ardeleanu, fostul jucator caruia Lacatus i-a rupt piciorul in '99

Articol de Justin Gafiuc - Publicat joi, 16 ianuarie 2025, 12:11 / Actualizat joi, 16 ianuarie 2025 12:38A murit Vasile Ardeleanu, fostul fotbalist de la FCM Bacau caruia Marius Lacatus i-a rupt piciorul in 1999. Bacauanul avea 50 de ani.El a fost gasit fara suflare in propria casa, in aceasta dimineata, in jurul orei 07:30. Din primele informatii obtinute de GSP.ro, decesul a survenit in jurul orei 05:00.Fost fundas central, Vasile Ardeleanu a fost legitimat in anii '90 la FCM Bacau, ... citește toată știrea