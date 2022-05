A murit Virgil Dridea, gloria Petrolului: doua titluri si o confruntare legendara cu Liverpool in palmares

Articol de GSP - Publicat duminica, 29 mai 2022, 10:04 / Actualizat duminica, 29 mai 2022 11:24Virgil Dridea, fostul mare atacant al Petrolului, a decedat in aceasta dimineata, la varsta de 81 de ani.Virgil Dridea, fratele lui Mircea Dridea, o alta legenda a fotbalului prahovean, are doua titluri in palmares cu Petrolul, fiind unul dintre jucatorii emblematici din anii '60.Prima trupa de aur a Petrolului, cea a titlurilor din '58 si '59, a inceput sa prinda contur odata cu mutarea echipei ... citeste toata stirea