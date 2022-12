A mutat inspirat Rotaru? Verdictul lui Dumitru Dragomir in privinta numirii lui Neagoe

Articol de GSP - Publicat duminica, 25 decembrie 2022, 14:15 / Actualizat duminica, 25 decembrie 2022 14:21Eugen Neagoe este alesul lui Mihai Rotaru pentru banca CS Universitatii Craiova, asa cum GSP.ro a informat in exclusivitate de vineri. Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF, e convins ca "Geana" nu poate castiga titlul in actuala stagiune.Dragomir il lauda pe Neagoe, dar e de parere ca mutarea realizata de CSU Craiova e tardiva in vederea castigarii campionatului. Oltenii au ... citeste toata stirea