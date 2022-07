A picat transferul! Refuz categoric pentru Becali: "Exclus sa revina in Romania"

Articol de GSP - Publicat joi, 30 iunie 2022 18:58 / Actualizat joi, 30 iunie 2022 18:58Gigi Becali l-a vrut la FCSB pe Dorin Rotariu, extrema in varsta de 26 de ani aflata sub contract cu Ludogoret. Iosif Rotariu, unchiul fostului jucator de la Dinamo, sustine ca Dorin nu ia in calcul sa revina in Liga 1."Exclus sa se intoarca in Romania, Dorin vrea sa continue la o formatie din strainatate", a precizat Iosif Rotariu pentru sport.ro.FCSBGigi Becali si Cosmin Moti se pun la masa ... citeste toata stirea