Articol de Vlad Rosu - Publicat marti, 01 august 2023, 11:04 / Actualizat marti, 01 august 2023 11:34Patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, spune ca l-a contactat pe mijlocasul francez Hervin Ongenda (28 de ani), in speranta ca il va convinge pe acesta sa se intoarca in nordul Moldovei.Ramas liber de contract dupa despartirea de Rapid, formatie in tricoul careia a jucat numai 4 meciuri in 4 luni, Hervin Ongenda s-ar putea intoarce la Botosani, acolo unde a dat cel mai bun ... citeste toata stirea