Articol de Vlad Nedelea - Publicat vineri, 09 iunie 2023, 12:17 / Actualizat vineri, 09 iunie 2023 12:41Dupa ce a petrecut sezonul 2022/2023 la Rapid, atacantul Kevin Luckassen (29 de ani) schimba echipa. Va semna cu UTA din postura de fotbalist liber de contract.Rapid l-a adus pe Kevin Luckassen in vara lui 2022 pentru a-i face concurenta lui Marko Dugandzic, dar varful olandez cu origini ghaneze nu a impresionat in Giulesti.Kevin a inscris doar 3 goluri in 24 de aparitii pentru Rapid, ... citeste toata stirea