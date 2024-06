A predat armele: "Jucatorii nationalei, ca niste amatori. Nu mai am asteptari la EURO"

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 08 iunie 2024, 09:52 / Actualizat sambata, 08 iunie 2024 10:13Gabi Balint (61 de ani), fostul mare international, a vorbit in termeni duri despre remiza echipei nationale cu Liechtenstein, in ultimul amical inainte de EURO 2024.Romania nu a reusit sa invinga nationala clasata pe locul 202, iar Balint a fost extrem de nemultumit de joc, unul previzibil in viziunea sa. L-a criticat si pe Florinel Coman (26 de ani), atacantul FCSB-ului, pentru evolutia ... citește toată știrea