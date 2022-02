A rapus-o pe Farul, iar la final a facut o reverenta in fata "Regelui": "Mi-a influentat viata!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 05 februarie 2022, 18:00 / Actualizat sambata, 05 februarie 2022 18:25Daniel Florea (33 de ani), autorul unicului gol in meciul dintre Farul si Chindia, scor final 0-1, a avut un mesaj special pentru Gica Hagi, antrenorul dobrogenilor, care a implinit astazi varsta de 57 de ani.Atacantul Chindiei a rapus-o pe Farul in minutul 82, cu o executie la firul ierbii, cu latul. La final, in timpul interviului, Florea i-a transmis un mesaj special "Regelui" Gica ... citeste toata stirea