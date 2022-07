A refuzat sa participe la Wimbledon, acum le taie respiratia fanilor cu fotografii de la plaja * Cum a petrecut Eugenie Bouchard ziua Canadei

Articol de GSP - Publicat duminica, 03 iulie 2022, 21:14 / Actualizat duminica, 03 iulie 2022 21:42Eugenie Bouchard (28 de ani), fara clasament in momentul de fata, se relaxeaza la plaja dupa ce a decis sa nu participe la Wimbledon.Finalista la Wimbledon in 2014 - cel mai bun rezultat al sau intr-un turneu de Grand Slam - Eugenie Bouchard a preferat sa nu joace la editia din acest an, desi se afla pe lista initiala a participantilor.Cum la Wimbledon 2022 nu vor fi acordate puncte ... citeste toata stirea