A retrogradat cu Dinamo si are o imagine clara despre romani: "Va place sa va dati mari! Branduri, aranjati, masini de top"

Articol de Eduard Apostol - Publicat duminica, 19 iunie 2022 17:52 / Actualizat duminica, 19 iunie 2022 17:55Fundasul central Igor Jovanovic (33 de ani) a vorbit despre viata din Romania. Spune ca "va place sa va dati un pic mari", dar isi face reclama pentru a continua in Liga 1.Igor Jovanovic a sosit la Dinamo in luna ianuarie. Croatul a bifat doar 7 aparitii in tricoul "cainilor", in cel mai negru sezon din istoria clubului, cel soldat cu retrogradarea. Fundasul croat a mai jucat la Sepsi ... citeste toata stirea