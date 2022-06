A retrogradat cu Dinamo si semneaza cu o echipa tare din Liga 1: "Suntem foarte aproape sa-l convingem"

Articol de GSP - Publicat sambata, 25 iunie 2022, 17:50 / Actualizat sambata, 25 iunie 2022 17:59Jonathan Rodriguez (32 de ani, mijlocas central), ultima data la Dinamo, e foarte aproape sa ajunga la un acord cu Sepsi.Rodriguez a fost imprumutat de CFR Cluj la Dinamo in partea a doua a sezonului precedent. Mijlocasul va incepe, dupa toate probabilitatile, o alta aventura in Romania, la Sepsi. Prima data, Rodriguez a evoluat la FC Botosani in Liga 1.CFR CLUJL-a impresionat pe Dan Petrescu ... citeste toata stirea