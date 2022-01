A reziliat cu "U" Cluj, dar ramane in cursa pentru promovare. Andrei Blejdea a semnat cu FC Hermannstadt si devine rivalul "studentilor"

Plecat de la Universitatea Cluj, Andrei Blejdea va continua in Liga 2, ba chiar si in lupta pentru promovarea in prima divizie. Atacantul de 25 de ani a ajuns la un acord cu FC Hermannstadt, care l-a prezentat oficial pe pagina de Facebook, luni, 10 ianuarie, dar nu precizeaza si durata contractuala.Clubul avea in plan sa aduca un atacant, lucru recunoscut si de antrenorul Marius Maldarasanu, cum de altfel au intentionat si intentioneaza mai multe formatii din divizia a doua. Jucatorii de atac ... citeste toata stirea