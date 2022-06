A rezistat doar o repriza! Poli Iasi a fost invinsa la scor de FC Botosani, intr-un meci amical. Sekou Camara, printre marcatorii impotriva echipei lui Niculescu

Politehnica Iasi a pierdut primul amical al verii, scor 1-4 (1-1) cu echipa din prima liga FC Botosani, intr-un meci disputat in deplasare, pe Municipalul botosanean.A fost o partida in care Poli nu a contat pe jucatorii experimentati transferati in aceasta vara, antrenorul Claudiu Niculescu preferand sa-i vada la lucru pe jucatorii tineri, precum si pe cei veniti in probe.Dupa o prima repriza incheiata la egalitate, scor 1-1, gazdele s-au desprins in repriza a doua, cand au marcat de alte ... citeste toata stirea