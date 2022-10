A rupt colaborarea cu Emma Raducanu si acum dezvaluie motivul: "Au fost cateva semnale de alarma"

Articol de GSP - Publicat joi, 27 octombrie 2022, 20:01 / Actualizat joi, 27 octombrie 2022 20:39Dmitry Tursunov, antrenorul de 39 de ani care a incheiat de curand colaborarea cu Emma Raducanu (19 ani, locul 76 WTA), a explicat ce a stat in spatele deciziei.Colaborarea dintre jucatoarea britanica si Dmitry Tursunov a inceput in iulie, dupa eliminarea Emmei de la Wimbledon. Sub comanda rusului, Emma a castigat 8 dintre cele 15 meciuri jucate si a atins o semifinala la Seul, in Coreea de Sud. ... citeste toata stirea