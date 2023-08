Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 15 august 2023, 11:24 / Actualizat marti, 15 august 2023 11:28Crainicul lui Dinamo a relatat povestea unui tanar fan prezent la victoria cu FC Botosani (1-0). In euforia golului victoriei, Codrut a rupt scaunul pe care a stat la stadionul "Arcul de Triumf", apoi a mers in fata oficialilor clubului si s-a oferit sa achite contravaloarea acestuia.Aproximativ 5.000 de spectatori au asistat la prima victorie a lui Dinamo de la revenirea in Liga 1, ... citeste toata stirea