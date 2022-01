A semnat cu o rivala din play-off, imediat dupa plecarea de la CS Universitatea Craiova: "E deja in cantonamentul din Antalya!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 09 ianuarie 2022, 17:22 / Actualizat duminica, 09 ianuarie 2022 17:22Atacantul Mihai Roman II (29 de ani) a semnat cu FC Botosani. Anuntul a fost facut de finantatorul Valeriu Iftime.Mihai Roman II a fost indisponibil o lunga perioada din cauza problemelor la inima, iar in ultimii doi ani nu a mai aparut in lotul celor de la CS Universitatea Craiova. A revenit in fotbal dupa o interventie chirurgicala, dar si-a gasit loc doar in echipa secunda a clubului. ... citeste toata stirea