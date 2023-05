Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 21 mai 2023, 18:14 / Actualizat duminica, 21 mai 2023 18:26Rapid a anuntat ca i-a prelungit contractul portarului Horatiu Moldovan (25 de ani) pana in 2025.Din ianuarie 2021 la Rapid, atunci cand alb-visiniii l-au transferat de la UTA, Horatiu Moldovan va continua in Giulesti pentru inca doua sezoane.Rapid a anuntat astazi ca portarul de nationala a semnat prelungirea contractului pana in 2025. Precedenta intelegere urma sa expire la finalul ... citeste toata stirea