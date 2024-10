A SPULBERAT astazi recordul mondial feminin la maraton!

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 13 octombrie 2024, 19:55 / Actualizat duminica, 13 octombrie 2024 20:35Kenyanca Ruth Chepngetich, 30 de ani, a stabilit un nou record mondial in proba feminina de maraton, castigand maratonul din Chicago cu un timp de 2:09:56.Ruth a devenit astfel prima femeie care coboara sub pragul de doua ore si 10 minute in proba feminina de maraton.Kenyanca Ruth Chepngetich a stabilit un nou record mondial feminin la maratonEa a castigat maratonul din ... citește toată știrea