Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 30 iulie 2023, 15:51 / Actualizat duminica, 30 iulie 2023 16:08Fundasul central David Esone (18 ani) a plecat de la Dinamo pentru a semna in Liga a 3-a, cu CS Dinamo.Crescut la formatia care acum joaca in Liga 1, Esone a avut o relatie complicata cu echipa lui Ovidiu Burca.El anunta in septembrie 2022 ca nu mai vrea sa joace la Dinamo, dupa ce a fost schimbat in minutul 90+3 in meciul contra Concordiei Chiajna, 1-0. A plecat cu scandal, dar ... citeste toata stirea