A "tunat" la microfon, dupa rusinea de astazi din Superliga: "Sa nu aud ca va considerati fotbalisti! In iarna luam masuri"

Articol de GSP - Publicat duminica, 18 decembrie 2022, 16:08 / Actualizat duminica, 18 decembrie 2022 17:10Constantin Schumacher (46 de ani), "principalul" din acte de la FC Arges, a fost extrem de nervos dupa remiza cu "lanterna" CS Mioveni, 2-2, in care echipa sa a fost egalata in prelungiri.FC Arges a inceput excelent derby-ul local cu CS Mioveni, a fost 2-0 dupa 19 minute, dar totul s-a naruit in partea a doua, cand Liviu Antal (minutul 58) si Garutti (90+2) au salvat un punct nesperat ... citeste toata stirea