Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 06 noiembrie 2023, 13:24 / Actualizat luni, 06 noiembrie 2023 15:22Comentatorul Costi Mocanu l-a ironizat pe Elias Charalambous (43 de ani), antrenorul de la FCSB, dupa ce acesta s-a inchinat in timpul partidei cu Rapid, castigata de giulesteni cu 2-1.FCSB a pierdut derby-ul cu Rapid, in ultima etapa din turul sezonului regulat, iar criza ros-albastrilor se adanceste. Liderul a castigat un singur meci de campionat in ultimele 5 etape si va pierde ... citeste toata stirea