Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 22 noiembrie 2023, 14:20 / Actualizat miercuri, 22 noiembrie 2023 15:13Portarul Horatiu Moldovan, 25 de ani, a reusit o campanie remarcabila in tricoul RomanieiRomania s-a calificat la Euro 2024 de pe primul loc in grupa I, depasind ElvetiaTragerea la sorti a grupelor Euro va avea loc la Hamburg, pe 2 decembrie, de la ora 19:00Turneul final din Germania se va desfasura in 2024, intre 14 iunie si 14 iulieEURO 20244 motive pentru care ... citeste toata stirea