A venit decizia! Cate etape de suspendare a primit Selimovic pentru intrarea inconstienta asupra lui Hromada

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat miercuri, 06 noiembrie 2024, 16:07 / Actualizat miercuri, 06 noiembrie 2024 16:31Comisia de Disciplina a Ligii Profesioniste de Fotbal a luat decizia in privinta lui Vahid Selimovic, fundasul lui Hermannstadt care a avut o intrare violenta asupra lui Jakub Hromada, mijlocasul Rapidului, in meciul castigat de trupa lui Marius Sumudica, scor 1-0.Selimovic a vazut direct cartonasul rosu in urma intrarii, iar Hromada a fost nevoit sa paraseasca terenul. ... citește toată știrea