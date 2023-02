A venit din Capul Verde la Petrolul si a ramas socat de romani: "Injuraturi multe, iar femeile cu iubit se uita la alti barbati"

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 07 februarie 2023, 11:27 / Actualizat marti, 07 februarie 2023 11:40Felix Mathaus, 32 de ani, fundas la Petrolul, a ramas impresionat de Romania, dar spune ca sunt unele lucruri care nu-i plac la tara noastra.Intr-un interviu pentru Libertatea, fostul jucator de la Medias spune ca "m-am intors in Romania pentru ca mi-a placut campionatul si tara, dar sa stiti ca nu mi-e prea usor. Eu tot sper sa iasa bine. Am invatat romana intr-un an. Cu baietii ... citeste toata stirea