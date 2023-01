A venit si verdictul in instanta privind sigla Rapidului! * Decizie rasturnata la Curtea de Apel: "Nu credeam ca avem cum sa pierdem"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat joi, 26 ianuarie 2023, 10:37 / Actualizat joi, 26 ianuarie 2023 11:22AFC Rapid, societatea condusa de Horia Manoliu, a inregistrat in ultimele 24 de ore doua infrangeri grele in fata celor de la FC Rapid 1923, clubul condus de Dan Sucu si Victor Angelescu. Dupa ce Curtea de Apel s-a pronuntat favorabil echipei din Liga 1 in litigiul privind marcile "Rapid", azi a venit verdictul in cazul siglei clubului cu vulturul.Formatia din Liga 1 a castigat la ... citeste toata stirea