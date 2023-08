Articol de David Marinescu - Publicat joi, 17 august 2023, 17:53 / Actualizat joi, 17 august 2023 18:03Francezul Alexis Musialek (35 de ani) a fost suspendat pe viata din tenis. ITIA a anuntat astazi ca fostul numar 255 ATP a incalcat de 39 de ori regulamentul Programului Anti-Coruptie. Simona Halep (31 de ani) inca asteapta verdictul in cazul ei de dopaj.Alexis Musialek, jucator cu o prezenta pe tabloul de dublu mixt la Roland Garros, in 2018, a fost suspendat de ITIA in prima parte a ... citeste toata stirea