"A vorbit fara sa fie intrebat" * Mihai Rotaru intervine in disputa Cartu-Radoi

Articol de GSP - Publicat marti, 15 noiembrie 2022, 09:45 / Actualizat marti, 15 noiembrie 2022 10:16Mihai Rotaru, patronul Universitatii Craiova, a comentat evenimentele tensionate petrecute in club in ultimele zile, dupa ce Mirel Radoi a ales sa critice public indisciplina din cadrul lotului.Ieri, patronul juvetilor ii criticase pe Radoi si pe presedintele Sorin Cartu, despre care a spus ca "si-au spalat rufele murdare in public", si a anuntat ca-i va amenda. Intre timp, Rotaru si-a mai ... citeste toata stirea