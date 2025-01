Aaron Boupendza a rupt tacerea! Primul mesaj dupa haosul de proportii de la Rapid

Articol de Maria Olteanu - Publicat vineri, 17 ianuarie 2025, 17:24 / Actualizat vineri, 17 ianuarie 2025 18:35Aaron Boupendza (28 de ani) se afla in aceste momente intr-un scandal de proportii la Rapid, dupa ce a decis sa nu se intoarca alaturi de restul colegilor lui in tara, din cantonamentul din Dubai, acuzand ca nu a primit o parte din bani de la conducere. Chiar daca s-a razgandit si ar urma sa revina in lotul lui Sumudica, acesta a venit cu o prima reactie interesanta in urma cu cateva ... citește toată știrea