Abia a doua oara dupa '90! * Cate echipe din ligile inferioare au mai reusit performanta Corvinului + Finala de pomina decisa la rejucare

Articol de Liviu Manolache - Publicat miercuri, 17 aprilie 2024, 21:20 / Actualizat miercuri, 17 aprilie 2024 21:40Corvinul Hunedoara s-a calificat uimitor in finala Cupei Romaniei Betano, dupa 3-1 cu FC Voluntari. E pentru a 17-a oara in istoria competitiei cand o echipa din ligile inferioare ajunge in ultimul act.Finala are loc pe 15 mai, la SibiuCealalta semifinala se joaca joi: Otelul - U Cluj, de la ora 20:30Trupa lui Florin Maxim continua parcursul incredibil din Cupa Romaniei. ... citește toată știrea